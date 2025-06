Joven muere en construcción, familia pide apoyo para traslado a Durango

Ciudad Juárez.- La tarde del lunes ocurrió un percance en la colonia Puerto La Paz donde el joven Ricardo Álvarez Alanís, falleció cuando realizaba trabajos de construcción. Hoy su familia pide apoyo a la comunidad para reunir los 50 mil pesos que les cobra la funeraria para trasladarlo a su lugar de origen en Durango.

El joven de 25 años de edad se mudó a esta frontera hace tres semanas en busca de un empleo que le permitiera cubrir los gastos y necesidades de su familia, debido a que tiene dos niñas, una de ellas está por graduarse del preescolar.

Su madre, María de los Ángeles Alanís, de 50 años de edad, habló entre lágrimas para pedir el apoyo solidario de la comunidad fronteriza para llevar a su hijo de regreso y sus pequeñas hijas se puedan despedir de él.

La mujer compartió que recibió la noticia cuando ella se encontraba trabajando en la maquiladora, le avisaron que su hijo tuvo un accidente, sin embargo, cuando intentó reunirse con él ya había fallecido.

“Ayer se me mató mi hijo, el vino a trabajar aquí a Juárez para sacar adelante a sus criaturas; pero desgraciadamente se me mató. No lo alcancé a mirar yo. Ahorita lo que estoy pidiendo es apoyo para trasladarlo a Durango para que se alcance a despedir de sus hijas. Allá nos van a esperar con él”, describió.

El accidente ocurrió en la calle Francisco Sarabia y Rosarito de la colonia Puerto La Paz, donde Ricardo realizaba trabajos de construcción, cuando una roca lo atrapó causándole lesiones por las que perdió la vida. El Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo a sus instalaciones como parte de las investigaciones sobre lo ocurrido.

La familia continúa en espera de los resultados de la autopsia, para saber la causa de muerte. El día miércoles 25 de junio Esperan la llegada de una funeraria de Durango para hacer el traslado, la cual pide hacer el pago completo de los 50 mil pesos.

“Yo no más lo único que quiero es llevarlo a Durango, pero la situación es muy crítica l, no tengo para trasladarlo hacia allá”, detalló la madre doliente.

El joven se dedicaba a realizar trabajos de mecánica como la reparación de radiadores y algunos trabajos de construcción, pero debido a que en su lugar de origen, el pago de los servicios era muy bajo, buscó una oportunidad en esta frontera donde ella también trabajaba su madre y otros de sus hermanos.

La familia compartió el número de cuenta 4910 8970 7507 8303 de la banca HSBC a nombre de la señora María de los Ángeles Alanís para que la comunidad que pueda aportar y sumarse a esta recaudación pueda hacerlo.