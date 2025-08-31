Ciudad Juárez.- Un joven motociclista resultó lesionado la tarde de este domingo tras caer de una motocicleta BMW.

El percance ocurrió sobre el bulevar Manuel Gómez Morín, a pocos metros del cruce con la calle Camperos.

De acuerdo con testigos, el motociclista circulaba a exceso de velocidad en sentido de oriente a poniente, cuando perdió el control de la unidad deportiva y terminó derrapando, lo que le provocó una fractura en una pierna.

El joven permaneció cerca de una hora en espera de atención médica; sin embargo, los paramédicos nunca llegaron, por lo que fue trasladado en un vehículo particular a un hospital.