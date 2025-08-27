Joven de 17 años hallado sin vida en El Sauzal tenía 'tiro de gracia'
Ciudad Juárez.– La Fiscalía de Distrito Zona Norte identificó de manera oficial al joven localizado sin vida dentro de una casa en construcción en la colonia El Sauzal.

La víctima fue reconocida como J. F. C. L., de 17 años, quien fue encontrado con el rostro cubierto y las manos atadas, evidenciando signos de extrema violencia.

De acuerdo con la necropsia de ley, el adolescente murió a causa de un traumatismo craneoencefálico por impacto de bala. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con este crimen.

El hallazgo ocurrió la tarde del domingo 24 de agosto, en una finca ubicada en el cruce de las calles Profesora Adelaida Díaz y Víctor Peña.

Horas antes, el padre del joven había difundido en Facebook una pesquisa no oficial para solicitar apoyo en su localización.

El cuerpo fue entregado a sus familiares para su sepultura, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

