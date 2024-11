Ciudad Juárez.- Dos filas de personas que se diferenciaban porque vestían playera morada y playera rosa avanzaron sobre un puente de madera construido sobre el río Bravo, era el segundo grupo de familias del evento “Abrazos No Muros” y luego de verse unos momentos frente a frente, se escuchó un fuerte grito entre sonidos que exclamaba “¡Papá!”.

Era Leslie, quien se reencontraba con su padre José y le tendía los brazos al cuello para abrazarlo con fuerza luego de llevar 12 años separados. Ella aún era una niña la última vez que se vieron, ahora es una joven adulta que vive en la vecina ciudad de El Paso y que pese a estar a unos kilómetros de distancia, su padre no la ha podido visitar por su condición migratoria.

La separación de familias debido a las políticas migratorias inspiró hace ocho años el proyecto “Abrazos No Muros” de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en ingés), a través del cual miles de personas han logrado reencontrarse con sus seres queridos.

Algunas personas se vieron separadas porque su familia se trasladó a vivir a los Estados Unidos (EU) y su condición de inmigrantes no les permite salir del país para regresar y encontrarse en México, o bien, ellos no cuentan con la facilidad de tramitar los documentos legales para visitar el vecino país del norte.

Sin embargo, otras personas han sido víctimas de las políticas migratorias que aplica la deportación como medida regulatoria, incluso contra quienes ya han vivido y trabajado en EU.

Es el caso del señor Jaime Almaraz, que durante 19 años ha estado separado de sus hijas al haber sido deportado de los Estados Unidos a México; tardaron 17 años en volver a verse y fue gracias al programa de Abrazos No Muros que han podido reencontrarse en dos ocasiones por al menos cinco minutos.

“Vengo a mirar a mis hijas, Nancy y Rubí. Nos fuimos a trabajar a los Estados Unidos, pero a mí me agarró la Migración y me separó de mi familia hace 19 años. Mi estancia por allá fue muy bonita, muy hermosa, muy agradable; pero desagradable cuando me separaron de mi familia, muy triste. Dios me dio muchas fuerzas, mucho valor porque era muy difícil”, compartió el señor Jaime a los micrófonos de Netnoticias, mientras esperaba su turno, acompañado de tres de sus nietos que sí pueden cruzar la frontera.