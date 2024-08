Johnny 'J': El rapero juarense que dejó su marca en el Hip Hop

Ciudad Juárez.- Johnny Lee Jackson, conocido como Johnny "J", fue un rapero y productor musical nacido en Ciudad Juárez en 1969. Adoptado y llevado a Estados Unidos a una edad temprana, Johnny creció en Los Ángeles, donde se adentró en la cultura hip hop que emergía en esos años.

Durante la década de los 90, Johnny "J" se convirtió en una figura clave en la industria musical al colaborar con el legendario Tupac Shakur, conocido como 2Pac. Fue productor de más de 100 canciones de sua canciones, incluyendo éxitos como "Pour Out a Little Liquor", que formó parte de la banda sonora de la película "Above the Rim" y recibió un premio a la mejor banda sonora del año en 1995.

Además de su trabajo con 2Pac, Johnny "J" también colaboró con otros grandes del hip hop como Dr. Dre y 50 Cent, consolidando su reputación como uno de los productores más influyentes del género.

Sin embargo, la vida de Johnny "J" estuvo marcada por problemas personales, incluyendo adicciones y conflictos legales. En 2008, Johnny murió en circunstancias trágicas y controvertidas, con teorías que van desde el suicidio hasta el asesinato.

A pesar de su trágico final, el legado musical de Johnny "J" sigue vivo y su viuda continúa luchando por asegurar que se reconozcan y se paguen los derechos que le corresponden por el trabajo de su esposo con los herederos de 2Pac.