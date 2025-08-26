Ciudad Juárez.- Hoy se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración y un contrato de donación entre la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez y el Banco de Alimentos.

Fue en la sesión ordinaria de Consejo (número 8) donde se autorizó la donación de un millón 440 mil pesos, con la finalidad de apoyar en las labores que realiza el Banco de Alimentos. Posteriormente, se procedió con la firma de un convenio de colaboración mediante el cual las y los beneficiarios del padrón del Banco tendrán acceso al programa de regulación de la JMAS.

A su vez, la JMAS también tendrá la posibilidad de canalizar a las personas en situación vulnerable para que reciban apoyo, detalló Rosa María Matus, directora jurídica de la dependencia.

Jorge Quintana Silveira, consejero del Banco de Alimentos y testigo de honor en la firma, agradeció al Consejo y a la directiva de la JMAS, en nombre de las 187 mil personas que se encuentran en pobreza alimentaria extrema —según el último censo de Coneval—, la disposición para colaborar en la atención de estas carencias.

“Estamos juntando dos elementos básicos de la subsistencia, que son el agua y los alimentos, y eso permite unir voluntades para un propósito mucho más humano que cualquier otra acción de gobierno: satisfacer las necesidades alimentarias de personas que hay días en que se la pasan pensando qué comer porque no tienen. El Banco reparte alimento para 44 mil personas, lo que representa apenas el 25 por ciento de la demanda total de alimentos de quienes viven en pobreza alimentaria extrema”, expuso el consejero.

Sergio Nevarez Rodríguez, director ejecutivo de la JMAS, destacó el humanismo como la característica principal de la administración actual. “Un gobierno humanista lucha, pelea y fortalece causas como esta”, afirmó. En tiempos en que el desempleo aumenta, dijo el funcionario, la intervención del Banco de Alimentos se vuelve más que necesaria.

“Ahí es donde una institución como el Banco de Alimentos entra con toda la fuerza que tiene, y nada nos daría más gusto que una institución como la nuestra, la Junta de Aguas, sea un pilar en el fortalecimiento de todos los planes, proyectos y trabajos que realiza una organización tan necesaria como el Banco de Alimentos”, expresó el director de la JMAS.

La firma estuvo a cargo del propio Nevarez Rodríguez, director ejecutivo de la JMAS, y de Marco Antonio Torres, director del Banco de Alimentos.