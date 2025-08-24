Ciudad Juárez. – Con una inversión de alrededor de 350 millones de pesos (200 millones del primer tramo y el resto del segundo que el domigo se reabrió, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) avanzó en dos terceras partes del colector Cuatro Siglos que ya había provocado por lo menos 14 hundimientos en los últimos diez años.

Sergio Nevárez, director ejecutivo de la JMAS, informó que este es el segundo de tres tramos del nuevo colector: El primero de un kilómetro y medio, el segundo que se reabre el domingo es de 987 metros desde la avenida Antonio J. Bermúdez hasta la Calzada del Río y quedaría un kilómetro más pendiente desde la Calzada del Río hacia la Granja Santa Rosa.

“Son 987 metros nuevos de colector que tiene toda la última tecnología en términos de materiales, de instalación, de conexiones, todo está listo para que no haya hundimientos… El anterior era un colector viejo de concreto desgastado, que ya nada más tenía en la parte de arriba prácticamente el armazón con el que se hizo originalmente, solo alambres de acero, en ese sentido teníamos mucha preocupación. Ahorita ya se puede señalar como un corredor seguro el Cuatro Siglos”, expresó el funcionario.

Se informó que el antiguo colector tenía un diámetro de 1.52 metros y se sustituyó por uno de 1.83 metros de diámetro con material de PAD que es Polietileno de Alta Densidad, que es la nueva tecnología para las tuberías de colectores.

“Eso significa que por mucho tráfico que haya y vibra el pavimento como vibra cuando está el tráfico no le pasa nada. Sin embargo, el que teníamos era de concreto rígido, que eso fue lo que le pasó, con tanta vibración, llegó el momento en que…”, declaró.

De acuerdo con la JMAS, esta obra tendrá una vida garantizada de por lo menos 50 años; también informaron que seguirán trabajando por las madrugadas en el lugar.

“Vamos a seguir trabajando otros 60 días aquí porque queremos rellenar el colector viejo, no dejar el agujero ahí que pueda causar un accidente, son 2 km y medio de relleno que se requieren y van a ser 5 mil m³ de relleno para el colector viejo y que se selle completamente. Para dar una idea de la dimensión de este trabajo, se explicó que la JMAS actualmente trabaja en la Presa Filtros II, en la zona del Camino Real, esta es una presa totalmente de concreto y de control de avenidas, toda esta presa lleva 6 mil 500 m³, mientras que este colector son 5 mil m³, “es decir, con este concreto haríamos el 77 por ciento de la presa Filtro II”, se detalló.

También se informó que aunque para el tercer tramo ya tienen tubería y conexiones y materiales, falta el dinero para hacer la obra que está programada para el primer trimestre del 2026 cuando se haga pública la licitación.