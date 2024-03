Itzel Aguilera: El cambio social a través de la lente

Ciudad Juárez- Itzel Aguilera le ha dedicado su vida al fotoperiodismo y a la fotografía documental desde 1993. De esos más de 30 años, 16 los ha invertido en la fronteriza Ciudad Juárez. “Casi” de aquí como dice ella, ha podido ver los diversos cambios que ha sufrido la localidad con el paso del tiempo, junto con sus injusticias y las manifestaciones sociales. Todo mientras buscar guiar a quienes se interesan por aprender dicha disciplina, particularmente las mujeres.

“Yo empecé a tomar fotografía en la carrera en el 92 y desde entonces comencé a trabajar con compañeros de la ciudad de Chihuahua, de donde soy. Creo yo que se volvió algo más serio en el 93, con este año ya son 31 años de fotoperiodismo y yo soy casi de Juárez, de hecho, la última vez que yo tuve que salir del país regresé directamente aquí, ya no fui a Chihuahua”, cuenta Aguilera.

Dentro de las memorias capturadas por el lente, entre las más destacadas por Itzel están las del 2008. Año en el que la violencia la obligó a mantenerse al interior de su casa. Cuando la situación le permitió salir, se topó de frente con el hartazgo de la sociedad, cansada de vivir recluida por las condiciones de seguridad.

“Era difícil salir, tampoco se podía documentar la sangre, la violencia y todas las muertes. Cuando empecé a salir me vinculé con madres de mujeres y niñas violentadas. Llegamos hasta zonas muy marginadas por la violencia, por la desigualdad y por la pobreza. Pero vimos también gente generosa, amorosa y resiliente que volvió a salir de sus casas y dejó de tener miedo. Eso destacaría yo de estos años, que hemos aprendido a llevar una vida más relajada y a que pesar de todo el miedo la gente sigue adelante”, expresa la fotógrafa.

A la par de su trabajo, quien también es madre de dos hijas, ha completado su labor junto con la enseñanza y los talleres en los que tienen por objetivo enseñar y compartir conocimientos con quienes se están adentrando entre las cámaras y más recientemente los rollos, dado el renacimiento de las prácticas análogas.

De igual manera, parte de su tiempo se ocupa en la gestión cultural. Es decir, la labor de organizar a los colectivos de la sociedad par que estos puedan presentar proyectos culturales capaces de generar cambios dentro de la misma.

“La gestión cultural es una tarea que sirve para hacerle ver a los gobiernos que desde la sociedad civil se crean gestiones culturales. Para mi fortuna me he involucrado en muchos proyectos comunitarios, con la Biblioteca Ma’Juana, los talleres de papel reciclado para niños, el de Madre Lectora en la que era la escuela de mis hijas. Estos años han ido a la par de mi trabajo personal, siempre me he interesado por presentar trabajos ante públicos y eso precisamente es la gestión cultural”, detalla la fotoperiodista.

Al describir su trabajo, señala que uno de sus valores y misiones permanentes es defender los derechos humanos de las personas y destacar la carencia de los mismos. Más recientemente con la crisis migratoria que se vive a lo largo de toda la franja fronteriza, destacando la hostilidad de las vallas, los alambres de púas y demás medias para prevenir el paso de los migrantes venezolanos. Salen a la luz también colaboraciones junto con la BBC y NewsWeek en Español.

“Hay una foto en especial que me parece incluso icónica, es una foto que tomé hace muchos años en una granja menonita. Es una niña que me muestra una gallina, ella y su prima me enseñaron la granja que estaba en un campo menonita. Pero, a la hora de revelar e imprimir esa foto me di cuenta de que había dos marranitos que estaban atrás de ellas, uno de ellos estaba sonriendo. Ese hallazgo, esa fotografía inconsciente fue una gran satisfacción para mí y es la que me más gusta”, describe Itzel.

Cortesía | Foto de Itzel Aguilera (Tomada del Fotobservatorio Mexicano)

La profesional de las cámaras deja una última reflexión en el marco del Día Internacional de las Mujeres y la remembranza que este implica para las mujeres de Juárez: