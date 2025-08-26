IPACULT ofrece taller virtual de narración oral

Ciudad Juárez.- El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult) anunció el taller gratuito de narración oral “Cuentos al viento”, que se impartirá en formato virtual del 1 al 22 de septiembre, de 6:00 a 8:00 de la tarde.

En un comunicado se explicó que la capacitación estará a cargo de César Rincón, narrador y actor con más de 16 años de trayectoria, ganador del Premio Estatal de las Artes Escénicas Zacatecas 2016 y reconocido en 2021 por su contribución al arte.

El taller ofrecerá técnicas para transmitir emociones, ideas y mensajes a través de la palabra, empleando historias personales y relatos universales. Está dirigido a mayores de 18 años interesados en la narración, actuación, docencia o animación de la lectura.

Las inscripciones están abiertas en https://forms.gle/oSgF9sms6LDpjDmw5.

La directora del Ipacult, Myrna Judith Barajas Martínez, destacó que este proyecto busca fortalecer el hábito de la lectura y acercar a la comunidad al arte de contar historias.