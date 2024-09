Ciudad Juárez.- Si alguna vez has querido salir en bici por la ciudad y aún no te has animado a rodar, aprovecha hoy el evento de “Rodada para Morras”.

La actividad es convocada periódicamente por el colectivo ciclista Fixie Beat, con el objetivo de fomentar que todas las personas puedan salir a la calle y hacer uso de ella sin sentirse vulneradas, en peligro o sin respaldo de una comunidad.

Además, es una buena oportunidad para conocer a otras chicas que les gusta rodar, compartir rutas, horarios e integrarse a los colectivos de la ciudad, lo que permite estar al pendiente de las actividades de fomento a la bicicleta como transporte seguro y alternativo en la ciudad.

La cita de hoy es a las 7:00 de la tarde, teniendo como punto de reunión un local ubicado en el cruce de la calle Fray Pedro de Gante y Paseo Triunfo de la República, por la curva de San Lorenzo.

De igual forma, en Juárez se han gestado otras iniciativas que fomentan la apropiación del espacio público y el habitar la ciudad como un derecho humano de todas las personas, por lo que en el mes de junio se participó en la Rodada Nacional de Morras para Morras, de ahí la importancia de tener más espacios como el del día de hoy.