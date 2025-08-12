Invitan empresarios a disfrutar del evento 'Amor Eterno Juárez'

Ciudad Juárez.– Empresarios de la avenida Juárez extendieron una invitación a la comunidad para asistir en el evento “Amor Eterno Juárez en la Juárez”, que se llevará a cabo el sábado 16 de agosto de 4:00 de la tarde a 1:00 de la mañana.

Omar Moreno, propietario de un Sarawac, establecimiento en la zona, destacó que el encuentro es resultado del apoyo del presidente municipal y de diversas dependencias de gobierno y que ha tenido gran éxito en sus pasadas ediciones.

“Es un evento totalmente familiar, que ha tenido saldo blanco y estamos organizando varias sorpresas para ustedes. Más de 10 establecimientos reconocidos sobre la avenida les daremos la bienvenida a todo mundo. Vamos a tener sobre todo una amplia oferta gastronómica”, comentó.

Resaltó que el evento busca reactivar la Zona Centro y atraer a personas que habitualmente no acuden.

“Gran parte de ese gancho para que vengan es la comida, por eso habrá 30 ofertas gastronómicas: burritos, cortes de carne y más, desde las 4:00 de la tarde hasta la 1:00 de la mañana, acompañado de música en vivo”, agregó.

Francisco Moreno, director de Turismo, reiteró la invitación general para que las familias disfruten de las actividades que, además de gastronomía, incluirán escenarios alternativos, espectáculos con “cabezones” y música para todos los gustos.

Por su parte, Arturo Ribera, director operativo de Seguridad Vial, informó que desde el viernes se colocarán accesos alternativos para facilitar la llegada al evento. Las calles se cerrarán desde el túnel hasta el final de la avenida Juárez. El operativo contará con 18 elementos para control de tránsito y 150 para la vigilancia de peatones y vehículos, garantizando que no haya pérdidas ni daños.

“El ingreso será por Francisco Villa hacia la calle Colón, desviando hacia el norte por el callejón hasta la calle Azucenas, con acceso normal al puente internacional. Mantendremos saldo blanco”, aseguró Ribera.

“Habra alternativas de entretenimiento, musica para todos los gustos”, finalizó Francisco Moreno director de Turismo, quien reitero la invitación a que la comunidad fronteriza acuda a disfrutar.