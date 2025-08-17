Ciudad Juárez.– Este domingo 17 de agosto concluye el Tour Expo Artesanal, un evento que reunió a artesanos de distintas partes del país y del extranjero. La comunidad en general está invitada a disfrutar de un día familiar conociendo y descubriendo tradiciones y culturas que enriquecen a México.

Los artesanos invitados ofrecen productos típicos de sus lugares de origen, entre los que destacan mezcal, sotol, más de una decena de moles, dulces, prendas, joyería y artículos decorativos.

El evento busca promover el consumo local y al mismo tiempo, acercar expresiones culturales internacionales. En esta ocasión, Afganistán participa con su artesanía tradicional, como alfombras, cerámicas y trabajos en metal. También destacan sus vestimentas típicas: el perahan tunban para los hombres —compuesto por túnica, pantalones y tocado—, y los vestidos acompañados de sombreros o pañuelos bordados en el caso de las mujeres.

El Tour Expo Artesanal se realiza en la Plaza de Armas, ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre y avenida Juárez, en el Centro de la ciudad. Los artesanos estarán recibiendo a los visitantes de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.