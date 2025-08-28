Invitan al Emergente Fashion Show este próximo sábado

Ciudad Juárez.- Como parte de las actividades por el Mes de las Juventudes, el Instituto Municipal de la Juventud anuncia el Emergente Fashion Show, un evento que reunirá a 30 diseñadores de moda, 47 modelos y más de 50 atuendos en pasarela.

Osvaldo Rivas, director del Instituto, indicó que la cita es este sábado 30 de agosto a las 11:00 de la mañana en el Museo del Chamizal, donde el desfile dará inicio a las 12:00 del mediodía.

“Estamos en espera de que este tipo de proyectos se sigan organizando, no solo de forma recreativa, sino que se establezca una plataforma que sea para toda la ciudad”, señaló Rivas.

El funcionario destacó que, más que un evento social, el Emergente Fashion Show busca ser un proyecto social, brindando espacios artísticos para las juventudes y fomentando su participación en la escena cultural de la ciudad.