Ciudad Juárez.-El próximo domingo 17 de agosto finaliza el Tour Expo Artesanal evento que congrega a decenas de artesanos de diferentes partes de la república mexicana e inclusive productos de origen extranjero, por lo cual invitan a la comunidad fronteriza de Juárez/ El Paso a que visiten y conozcan más de la cultura.

Este año el Tour Expo Artesanal realizado en colaboración con Mujeres Empresarias, cuenta con artesanos de lugares como Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Oaxaca, Puebla, Guerrero e invitados internacionales como Pakistan, Nigeria y Ecuador.

“Les invitamos para que acudan, finaliza el día domingo 17 de agosto. Nos encontramos en la Plaza de Armas del Centro en la calle 16 de septiembre y Benito Juárez en un horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche”, dijo uno de los promotores del evento.

Entre los productos que se pueden adquirir en esta expo destacan cremas de mezcal, sotol, moles, dulces típicos, joyería, bolsas, y vestimentas típicas.

Expo Artesanal realiza recorridos por diversos sitios de la región como Cuauthemoc, Parral y la capital del estado.