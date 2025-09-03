Ciudad Juárez.- A través de la música se promoverá la salud mental en el próximo “Toquín Por la Vida”, un evento gratuito en el Parque Central organizado por la la Secretaría de Salud y el Instituto Chihuahuense de Salud Mental.

El doctor Gilberto Covarrubias, director del Distrito de Salud Juárez, presentó la agenda de actividades en el marco del 10 de septiembre, Día Internacional de la Prevención del Suicidio, en el que participan las áreas de psicología y psiquiatría de la dependencia.

“Hay jóvenes, hay adultos, que están pensando en poner un punto final a su existencia; las acciones que se van a realizar entorno al 10 de septiembre es porque no queremos que haya un punto, nosotros venimos a ofrecer una coma para que su vida continúe”, dijo el médico.

El director del Hospital Civil Libertad, el doctor Guillermo Patiño, destacó que se trata de la tercera edición de este evento que lleva a la población información de prevención, detección y espacios de atención a problemas como ansiedad, depresión e ideación suicida.

Miguel Arellano, coordinador de psicología del Hospital, informó que la agenda de presentaciones musicales es amplia, con talentos desde niños y jóvenes que son parte de grupos musicales que ofrecerán tributos a clásicos de rock, rock and roll entre otros géneros.

La programación en Juárez se alinea a la campaña nacional “Dale color a tu vida” que se mantendrá de forma permanente para llevar capacitación a escuelas y entornos laborales para visibilizar el problema de suicidio en la comunidad, la psicóloga Mariana Salcido, del Distrito de Salud Juárez.

El evento musical es de acceso libre y gratuito y se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche en la concha acústica del Parque Central Poniente, en donde habrá presentaciones en vivo, cápsulas informativas y módulos de servicios de salud mental.