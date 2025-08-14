Ciudad Juárez.- Este sábado 16 de agosto, en el Parque de la Familia, se llevará a cabo la segunda edición del año del "Plantatón, una forma de reforestar Juárez", donde más de una veintena de expositores locales serán parte de esta gran fiesta.

Elizabeth Gabaldón, fundadora y directora del Plantatón, mencionó que parte fundamental de este proyecto es reforestar de manera responsable espacios de esparcimiento familiar, como parques y escuelas, creando conciencia a los solicitantes de este beneficio.

“El evento es una actividad con causa que por primera vez se realizará tres veces en el año y trata de realizar actividades como ciudadanos para ciudadanos con la intención de poder apoyar a parque y escuelas públicas”, explicó la fundadora del proyecto.

A través de la reforestación de árboles que sean aptos para la región como el palo verde, bitex, mezquite, huizache, rosa laureles o cenizos, es que la recaudación de fondos y apoyo de la comunidad es fundamental.

“Nosotros manejamos un banco de semillas, donde el voluntariado etiqueta, selecciona y pone a la venta, en la mesa de intercambio las personas pueden traer plantas que por razones ajenas ya no pueda o quiera tener en casa ponen un ´precio de corazón´ para venderla, de lo recaudado se apoya al parque beneficiado”, detalló Elizabeth.

Además de la compra y venta de plantas, el bazar cultural estará recibiendo a los visitantes con música en vivo, área de antojitos, comidas, postres y bebidas estarán listos.

El evento inicia desde las 3:00 de la tarde, el arranque de talleres, pláticas o cursos será después de las 4:00 y Plantatón concluirá a las 10:00 de la noche, para mayor información, la página de Facebook "Plantatón, una forma de reforestar Juárez" atenderá de forma oportuna.

