Invitan a participar en 2da edicion de la Feria Equilibrio Mente y Cuerpo

Ciudad Juárez.– Este próximo sábado 23 de agosto se llevará a cabo la segunda edición de la Feria Equilibrio Mente y Cuerpo organizado por la regidora Gloria Mirazo, quien detalló que el evento tiene por objetivo llevar programas y actividades que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas.

La regidora y coordinadora de la Comisión Edilicia de Planeación, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, informó que esta ocasión será en la zona suroriente de la ciudad en el Centro Comunitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La intención es que las familias tenga espacios de esparcimiento, pero también que sea un lugar donde se les comparta información para una vida más sana.

Compartió que durante la jornada se impartirán charlas para llevar una alimentación sana, se tendrá también apoyo en terapias psicológica y de salud general, aunado a ello se tendrán actividades deportivas para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes se ejerciten.

Informó que esta feria nació a través de una propuesta ciudadana que se le planteó y gracias al apoyo del Gobierno Municipal se logró realizar.

La feria se realizará en un horario de 3:00 de la tarde a 10:00 de la noche en el centro comunitario de la universidad, ubicado en la calle Tierra de Fuego, casi esquina con Lote Bravo.