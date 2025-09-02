Invitan a muralistas y grafiteros al aniversario del Centro de Salud Urbano B

Ciudad Juárez.– Con motivo del quinto aniversario del Centro de Salud Urbano B, la Dirección de Salud Municipal invita a participar en las actividades que se llevarán a cabo el próximo viernes 3 de octubre, de 8:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en sus instalaciones.

Daphne Santana Fernández, directora de Salud, informó que durante la jornada se realizarán diversas actividades enfocadas en la prevención de adicciones, eje principal de este espacio de atención comunitaria.

Como parte de la conmemoración, se convoca a artistas y jóvenes de la comunidad a participar en la creación de murales y grafitis que reflejen la temática preventiva.

La funcionaria explicó que el día del evento se proporcionará el material y los espacios necesarios para la elaboración de las obras. Al concluir, se otorgará una constancia a los participantes y se llevará a cabo la exposición pública de sus creaciones.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar mayor información al teléfono 656-472-6273 o al correo electrónico [email protected].