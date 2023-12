Invitan a la tercera Carrera Navideña en Juárez

Ciudad Juárez.- La tercera edición de la Carrera Navideña llegará este fin de semana; las inscripciones aún están disponibles, informó el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdej).

El director de la dependencia, Juan Escalante, anunció en conferencia de prensa que las actividades se desarrollarán en dos modalidades, competitiva de 10 kilómetros y recreativa de 3.2 kilómetros, así como carreras infantiles.

El evento con causa tiene el objetivo de reunir juguetes a beneficio de Santa Bombero y se llevará a cabo el domingo 17 de diciembre a las 8:00 de la mañana en el parque público El Chamizal.

Además de la carrera, el evento tendrá varios módulos y estaciones decoradas con escenarios navideños en diferentes puntos, en donde los corredores en forma individual, familiar o grupal, podrán tomarse fotografías.

El arranque y meta de ambas carreras será en el Parque del DIF Municipal, por el área del estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario.

Las inscripciones continúan abiertas y los interesados podrán registrarse en el Estadio 20 de Noviembre de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, mediante la aportación de un juguete nuevo con valor mínimo de 200 pesos, que no use baterías y no sea bélico, indicaron los organizadores.

Se informó que se espera la participación de al menos 2 mil personas, con la meta de recabar un número similar de regalos.