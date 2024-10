Invitan a la 13ra edición de la Expo MRO industrial en Juárez

Ciudad Juárez.– La décimo tercera edición de la Expo MRO en Ciudad Juárez se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre, en donde se espera la asistencia de 5 mil 500 visitantes calificados en más de 400 módulos de exposición.

Héctor Nuñez, presidente de Desarrollo Económico del Norte, informó que el evento se trata de una exposición industrial que tiene 13 años en la ciudad, la cual se ha convertido en la más importante del país debido a la vocación de aumentar la proveeduría de insumos y productos a la industria de manufactura y de exportación.

A diferencia de otras convenciones, esta va dirigida a empresas locales y nacionales, la cual contará con mil 500 metros de exposición.

Miguel Samaniego, director de Industria de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), declaró que reiteran su apoyo al evento y aplauden este tipo de iniciativas, ya que con esto se busca que el sector industrial de gran importancia para la entidad.

En el estado de Chihuahua existen alrededor de 480 establecimientos industriales, la mayoría en Ciudad Juárez, además, aglutina a alrededor de 413 mil personas que laboran en el sector y la mayoría de la fuerza laboral se encuentra en Juárez.

Melissa Viguería Burgos, directora de relaciones públicas de Desarrollo Económico del Norte, explicó que el evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Injectronic, ubicado en avenida Antonio J. Bermúdez. Se espera la asistencia de más de 5 mil 500 visitantes, entre gerentes de operaciones, gerentes de mantenimiento, departamento de compras, gerencia de operación y diseño, además tendrán un notario público que certificará su asistencia.

Indicó que durante estos tres días los proveedores podrán presentar sus productos, de los cuales el 48 por ciento de los expositores son de Juárez, un 40 por ciento del interior del país, y el 12 por ciento de Estados Unidos.

Además, se tendrán más de mil 500 encuentros con proveedores, cada empresa tendrá la oportunidad de un encuentro cara a cara o "be to be", con una duración de 3 minutos, y de acuerdo a ediciones anteriores, estos han sido muy exitosos.

Algunas de las empresas que participarán son: IMSSA, Aptiv, Eaton, TODASH, Autonics, Werner, Marelli, Aerotech, entre otras.

Destacó que, en ediciones pasadas se ha registrado una derrama económica de alrededor de 150 millones de dólares, a través de los negocios que se pueden generar en los siguientes meses.

Las empresas proveedoras no solo son de materias primas, como plásticos, metales, maquinaria, manejo de materiales, medición, moldeo, empaque, etiquetado, robótica, automatización, iluminación, sistemas de almacenaje, reciclado, así como, mueblería, insumos de oficina, entre otros artículos necesarios para la industria.

La entrada es totalmente gratuita y será en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. El registro se puede hacer en el sitio web www.expo-mro.com.