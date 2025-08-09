Invitan a kermés a beneficio de Luis Gutiérrez, padece tumor en el corazón

Ciudad Juárez.– Familiares, amigos y conocidos de Luis Carlos Gutiérrez Favela apelan a la solidaridad de la comunidad Juárez - El Paso para acudir a la kermés con causa que se llevará a cabo el próximo domingo 10 de agosto para recaudar recursos, luego de que Luis padece de un tumor en el corazón y necesita estudios y una cirugía cuyos costos sobrepasan su capacidad económica.

El evento se llevará a cabo en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, en la calle Alberto García 7918 a partir de la 1:00 y de la tarde y se ofrecerán enchiladas, hamburguesas, dorinachos, aguas frescas, sodas y más alimentos.

Además, para quienes deseen aportar monetariamente cualquier cantidad, familiares ponen a disposición un número de cuenta donde pueden depositar su apoyo.