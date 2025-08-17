Ciudad Juárez.– Con más de 70 perros rescatados de las calles, Paola Aguirre organiza constantemente actividades para costear la alimentación, curaciones, tratamientos médicos y rehabilitación de los animales que han sido víctimas de maltrato y abandono.

Este domingo se realizará una venta con causa en beneficio del refugio independiente Corazones Nobles. Durante el evento también se promoverá la adopción responsable, ya que desde hace algunos años ninguno de los perros ha logrado encontrar un hogar donde se les brinde una nueva oportunidad de recibir amor y respeto.

En la famosa carpa azul del fraccionamiento Jardines de Satélite, ubicada en la calle Estación Madera #3805, se pondrán a la venta ropa, calzado, accesorios y artículos de decoración para el hogar. La actividad se llevará a cabo de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Además, en el lugar se recibirán donaciones como alimento para perro, productos de limpieza, aportaciones económicas voluntarias, así como ropa u objetos del hogar en buen estado a los que se les pueda dar una segunda vida.