Invitan a capacitarse en IA, clave para mantener la competitividad

Ciudad Juárez.- La Inteligencia Artificial (IA) se convierte en la actualidad en la columna vertebral de la era digital y en una herramienta clave para mejorar o mantener la competitividad y buscar la mejora en la calidad de vida de los juarenses, esto lo afirmó Omar Saucedo, representante de la empresa Microsoft, ante representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Saucedo explicó que ante esta realidad, la propia industria ha hecho modificaciones, por lo que se esperaría que sectores como el comercio y los prestadores de servicios hicieran lo propio, en una realidad donde se tiene que empezar a aceptar la IA como parte de un modo de vida en el día a día y en el mundo laboral.

Este planteamiento se hizo hoy a propósito del anuncio de una alianza estratégica entre Microsoft y la sección especializada de software de la Canaco, a través del Foro Inteligencia Artificial para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre.

De acuerdo con Lizeth Padilla de la sección especializada de software en Canaco, este foro es uno de los primeros esfuerzos que desde el comercio organizado realizan con el objetivo de darle una vuelta a lo que tradicionalmente se conoce como foros.

“Este foro parte de la participación de Omar (representante de Microsoft) con una plática orientada directamente a la competitividad y las necesidades de hoy, va a haber cinco empresarios que van a dar pequeñas charlas de 8 minutos con casos de uso para que ahora sí que la audiencia pueda identificarse cómo pueden aplicar la Inteligencia Artificial en sus negocios”, expuso.

En el evento también se contará con la participación de una empresa local que va a dar el testimonio de cómo ya está implementando la IA en sus procesos, en un tiempo “donde se identifica mucho ruido” por el tema del ChatGPT, pero la gente no sabe cómo utilizarla.

Estos casos de éxito son de empresas locales que incluso ya tienen una presencia a nivel internacional y están trabajando pues a gran escala.

Se informó que este será un foro corto de 3:00 a 5:00 de la tarde, con una cuota de recuperación para los socios de 350 pesos y 500 pesos para el público en general.