Ciudad Juárez.- El acercamiento a la ciencia y la tecnología permiten desarrollo de talentos, por lo que un grupo que promueve la divulgación científica en esta frontera llevará a cabo un campamento espacial en Juárez para jóvenes, completamente gratuito.

Se trata de “Astro Rangers”, un evento gratuito con capacidad para atender hasta 400 participantes, presentado por el juarense y astronauta análogo, Aarón López González, que lidera el proyecto de divulgación científica Quantum Guy.

López González cuenta con una ingeniería en Física Aeroespacial, con especialidad en Astronomía por la Universidad de Nuevo México, realizó una certificación como astronauta análogo en Polonia y en colaboración con la organización internacional de scouts Exploradores del Rey ofrecerán una experiencia memorable.

La concentración del campamento se realizará el sábado 6 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en con actividades como pista comando, planetario, competencias, obra de teatro, cohetes de agua, y una fogata.

Dentro de los talleres disponibles habrá opciones relacionadas con el quehacer espacial:

- Desarrollo de misión.

- Primeros auxilios.

- Cocina espacial.

- Astrofísica.

- Rescatismo.

- Cohetería.

- Botánica.

- Robótica.

- Artes.

El evento está dirigido a adolescentes y jóvenes a partir de los 12 años de edad; los interesados en hacer su registro para participar en este evento pueden comunicarse por mensaje al perfil de Facebook Campamento Astrorangers (https://www.facebook.com/share/1B47Yq5qY2/?mibextid=wwXIfr) o solicitar su registro al correo electrónico [email protected].

Como requisito y fomentando la solidaridad, los participantes deberán cooperar con algún artículo de higiene personal o alimentos no perecederos, lo recolectado se donará a comunidades de la Sierra Tarahumara.

La sede del campamento será el área de El Chamizal conocida como Parque del Tractor, ubicada entre avenida de las Américas y Heroico Colegio Militar, antes de llegar a la calle Costa Rica en dirección oriente a poniente (https://maps.app.goo.gl/kks3cpq1dWKfj8Pg7?g_st=ipc).