Ciudad Juárez.- Tal como cada año y con el afán de reforestar la ciudad, este día inició el Plantatón y aún puedes acudir a apoyar.

En esta ocasión, se llevó a cabo en el Parque de la Familia, ubicado en el cruce de las calles Laguna de Tamiahua y Valle de Juárez.

Además de la venta de plantas y artículos relacionados a la jardinería, se instaló un módulo para el Engomado Ecológico; además, la regidora Fernanda Ávalos acudió para regalar plantas y pipetas para garrapatas.

El plantatón permanecerá abierto hasta las 10:00 de la noche, por lo que aún hay tiempo de ir y pasar un momento agradable y en familia.

Con lo recaudado se beneficiará a un proyecto para continuar con la reforestación de parques públicos en la ciudad.

