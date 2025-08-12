Ciudad Juárez.- La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) invita a niños a vivir el "Verano UTCJ", donde la ciencia, tecnología, cultura y deporte se encuentran en un solo lugar.
Durante tres semanas se recibirán a los inscritos de entre 7 a 13 años de edad para realizar actividades y aprender sobre:
- Inteligencia artificial y experimentos STEM.
- Robótica básica.
- Cine objetivo y planetario.
- Ecología y promoción del cuidado ambiental.
- Deportes y juegos cooperativos.
La diversión y la fiesta no pueden quedar de lado, por eso es que la música, el baile, teatro y talleres de expresión corporal son parte de las actividades confirmadas para este periodo.
El costo por registro es de 820 pesos y el campamento tiene una duración de cuatro horas y media diarias.
Los interesados en ser parte de este Verano UTCJ pueden registrarse en el edificio de vinculación antes del viernes 15 de agosto de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.