Ciudad Juárez.- La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) invita a niños a vivir el "Verano UTCJ", donde la ciencia, tecnología, cultura y deporte se encuentran en un solo lugar.

Durante tres semanas se recibirán a los inscritos de entre 7 a 13 años de edad para realizar actividades y aprender sobre:

Inteligencia artificial y experimentos STEM.

Robótica básica.

Cine objetivo y planetario.

Ecología y promoción del cuidado ambiental.

Deportes y juegos cooperativos.

La diversión y la fiesta no pueden quedar de lado, por eso es que la música, el baile, teatro y talleres de expresión corporal son parte de las actividades confirmadas para este periodo.

El costo por registro es de 820 pesos y el campamento tiene una duración de cuatro horas y media diarias.

Los interesados en ser parte de este Verano UTCJ pueden registrarse en el edificio de vinculación antes del viernes 15 de agosto de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.