Invita UACJ a concierto de anime

Ciudad Juárez.- El próximo jueves 3 de octubre, el estacionamiento del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) espera recibir a más de 5 mil personas para que disfruten del concierto "Anime OST UACJ".

Jesús Cárdenas, encargado de proyectos especiales de cultura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) mencionó que el Colectivo Dunas ha realizado las adaptaciones necesarias en los intros de algunos animes para asegurar que el concierto sea de calidad y del agrado de los asistentes.

El evento iniciará a las 8:00 de la noche, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Pokémon, One Piece y Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) son parte de los animes seleccionados para este concierto, el cual está pensado para todas las edades y ofrecerá un ambiente familiar.

Anime OST UACJ es un concierto con causa, por lo que se solicita la donación de juguetes nuevos, no bélicos y que no utilicen pilas, así como peluches. Lo recaudado será destinado a la campaña Santa Bombero 2024.

Los interesados en asistir deben acudir al Centro Cultural de las Fronteras, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, o consultar las redes sociales de Cultura UACJ. También pueden obtener más información en la página [email protected] o en www.uacj.mx/CCF/index.htm.