Ciudad Juárez. – Durante este fin de semana, el poblado de Samalayuca recibió a visitantes de sus alrededores, para promover el consumo local en la Feria de las Hortalizas.

Agricultores pusieron a la venta parte de sus cosechas obtenidas este año, chile, tomate, ajo, cebolla, tomatillo, cebolla de rabo, pepino, chile california, chile jalapeño, papa, elote, uvas, melón, sandía, tunas y calabacitas.

Este domingo 31 de agosto se llevará a cabo el último día de la feria por lo que el poblado no solo ofrece hortalizas, también artesanías, antojitos, bebidas, botanas, juegos mecánicos y de destreza y música en vivo, con la finalidad de apoyar a los locatarios.

A partir de las 8:30 de la noche la agrupación Conjunto Geminis será el encargado de abrir la pista de baile y poner el ambiente, seguidos de Descarga Duranguense a las 9:30 de la noche y el encargado de cerrar esta edición será La Vibra de 11:30 a 2:00 de la madrugada.

“Éste año se vendió todo, aunque los primeros días estuvo un poco flojo, este domingo estamos cerrando con buenas ventas y recuperando parte de lo invertido durante las siembras y cosechas de las hortalizas”, mencionó Sarah, vendedora del poblado.

La cita es en la Plaza del Poblado de Samalayuca, de 9:00 de la mañana a 02:00 de la madrugada, para conocer más detalles la página de Facebook Presidencia de Samalayuca 2024-2027 está disponible y cuenta con el programa agendado.