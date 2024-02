Invita IMM a talleres, conferencias y teatro rumbo al 8M

Ciudad Juárez.- A unas horas de iniciar el mes de marzo, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) dio a conocer la agenda que prepara en torno al 8 de marzo que conmemora la lucha por los derechos de las mujeres alrededor del mundo.

Al ser el órgano municipal responsable de tomar acciones transversales para la atención de las mujeres, se preparó una serie de eventos que van desde la exposición de la realidad y entorno de la ciudad, capacitaciones, reflexiones y la disposición de herramientas para que las mujeres creen redes de apoyo.

Las actividades se llevarán a cabo del 3 al 19 de marzo en distintas sedes, en colaboración con la academia y organizaciones de la sociedad civil:

Cortesía

- Domingo 3 de marzo: Trazar Redes de Apoyo, taller de carteles 11:00 a.m. IMM Centro

- Lunes 4: Diagnóstico sobre violencia contra las mujeres del 2021-2024 9:00 a.m. (ICSA, UACJ); Mesa de seguimiento a la Casa de Transición 9:00 a.m. (IMM).

- Martes 5: Conferencia derechos de las mujeres en la frontera, 11:00 a.m. (IMM); Taller de bordado “Tejer Redes Salva”, 2:30 p.m. (IMM).

- Miércoles 6: Taller de herbolaria rarámuri 1:00 p.m. (IMM)

- Jueves 7: Conferencia ‘Historia de los Feminismos’, virtual 11:00 a.m. (redes del IMM); presencial 1:30 p.m. (IMM). Obra de teatro ‘Mujeres de Arena’, 7:00 p.m. (Centro Cívico S-Mart).

- Viernes 8: Ceremonia de premiación a la presea Kirá, 12:00 mediodía (Centro Municipal de las Artes, CMA).

Cortesía

Del 9 al 19 de marzo continuarán los eventos y conferencias, destacando la carrera por el Día de la Mujer el 10 de marzo, que forma parte del circuito atlético pedestre, iniciando a las 8:00 a.m. en el AquaDIF, en calle Costa Rica y Heroico Colegio Militar.