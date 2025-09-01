Invita Cruz a su informe este domingo en el estadio 8 de Diciembre
Ciudad Juárez.– En conferencia de prensa semanal el alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo la invitación a las y los juarenses principalmente de la zona suroriente de la ciudad a acudir este próximo domingo 7 de septiembre al primer informe de gobierno de la administración 2024-2027.

“El año pasado dimos el informe en la Plaza de la Mexicanidad y en esta ocasión lo trasladamos al Estadio 8 de Diciembre porque somos una ciudad muy grande y queremos acercarnos a la mayor cantidad posible de juarenses, agradezco a todas las dependencias su esfuerzo y los esperamos este domingo”, expresó el mandatario en confernecia.

El estadio abrirá sus puertas desde las 5:00 de la tarde, se contará con un show musical por parte del grupo Cañaveral y posteriormente será la rendición de cuentas, así lo informó la directora de Relaciones Públicas Mayra Priscila Delgado.

 Explicó que el evento tendrá una duración aproximada de tres horas e incluirá espectáculos de drones y pirotecnia, al igual que en la edición pasada. Se estima la asistencia de alrededor de 12 mil personas.  

El evento contará con vigilancia de la Policía Municipal, y brigadas de Protección Civil.

