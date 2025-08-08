Ciudad Juárez.– El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep) invita a las y los estudiantes que concluyeron la secundaria y aún no han sido asignados a una escuela de nivel Medio Superior, a aprovechar la oportunidad de inscribirse al Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST Juárez).

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, informó que el CAST forma parte de una extensión administrativa, con el propósito de atender a alumnas y alumnos de primer ingreso a dicho nivel educativo

Señaló que por medio de esta estrategia se busca evitar que las y los jóvenes se queden sin oportunidad de estudiar, lo cual a la vez fortalece el compromiso institucional con la cobertura, equidad y permanencia educativa.

La habilitación del CAST como unidad administrativa para la impartición de clases se enmarca en el proceso de atención a aspirantes no aceptados en otros subsistemas de educación Media Superior, para una atención inmediata para el ciclo escolar 2025-2026.

El centro cuenta con capacidad instalada para recibir aproximadamente a 600 estudiantes por turno.



Se invita a las personas interesadas en ser parte de la comunidad Conalep, a acudir a inscribirse a las instalaciones del CAST, en avenida Parque Industrial Los Aztecas 2220, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarda, de lunes a sábado.



Para mayores informes, se ponen a disposición los teléfonos 656 620-48-80 y 656 620-48-81; otra opción es contactar las redes sociales oficiales en Facebook e Instagram “Cast Conalep Juárez”, o por WhatsApp al 656 657-29-19.