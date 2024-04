Invita Cobach a registrarse en línea para obtener ficha de examen de admisión

Ciudad Juárez.- A partir de este lunes 15 de abril y hasta el 24 de mayo se abre el registro único de aspirantes a la preparatoria en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua; el registro para la ficha de examen de ingreso será en línea, dio a conocer Laura Robledo, coordinadora del Cobach Zona Norte.

Robledo informó que los interesados deberán ingresar a la página: mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx para obtener su ficha de examen de ingreso en alguno de los 11 planteles del Cobach, de los cuales siete se encuentran ubicados en Ciudad Juárez, uno en Ahumada, otro en Casas Grandes, en Nuevo Casas Grandes y en Guadalupe y Calvo.

El proceso para el registro es llenar todos los datos, ingresar la Curp, deberán subir una fotografía, proporcionar tres opciones de planteles y un correo electrónico donde recibirán una respuesta, por lo cual pidió a los estudiantes estar pendientes de él.

Destacó que en la Zona Norte se tienen poco más de 7 mil 500 espacios para todos los alumnos de educación media básica, sin embargo, sí recomienda a los alumnos vayan muy bien preparados para su examen diagnóstico, para contemplar las áreas que se necesitan reforzar.

El costo de la ficha en Ciudad Juárez es de 315 pesos, en Ahumana es de 176 pesos, en plantel No. 18 en Nuevo Casas Grandes es de 254 pesos, y para los planteles No. 23, de Guadalupe y No. 24, de Casas Grandes, el costo es de 85 pesos.

Además, puso a disposición el número de WhatsApp 614-534-11-18 para cualquier aclaración, o en caso de requerir apoyo, se pueden acercar a alguno de los planteles, en donde los podrán auxiliar para el registro de manera presencial.

El examen de admisión será el 21 de junio, mientras que los resultados se publicarán en el mes de julio.

En este sentido, invitó a todos los padres de familia a que hagan con tiempo su proceso de registro y no lo dejen para el final, por si pudiera haber alguna situación en la que se les puede ayudar.