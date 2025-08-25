Invita alcalde a disfrutar de los eventos que ofrece Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes, el presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar invitó a la ciudadanía para que disfrute de los eventos que esta semana se tienen en el Festival Juárez Juangabrielísimo.

"El cierre del evento será un concierto de gran calidad, en donde estará Natalia Jiménez, pues queremos que Juárez Juangabrielísimo sea una tradición en Juárez", indicó el alcalde.

Dijo que Juan Gabriel es un gran referente de la ciudad, ya que el cantautor, aún frente al estigma negativo que ha tenido la ciudad, su voz reconocida a nivel nacional e internacional siempre habló bien de Juárez.

Señaló que el artista le compuso canciones a esta ciudad, las cuales hasta el momento siguen enalteciendo tanto a la frontera así como a su gente, por lo que la serie de actividades que se llevan a cabo durante esta semana son positivas para mantener la identidad.

Por otra parte, al comentar de la celebración del Grito de Independencia, el edil juarense dio a conocer que se llevará a cabo en la megabandera, situada en el área de El Chamizal y tendrá como invitados a Virlán García, Alta Consigna, Los Perdidos de Sinaloa y Grupo Laberinto.