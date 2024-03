Ciudad Juárez. - El invierno que está a una semana de concluir, pinta como uno de los más calientes de acuerdo a registros climatológicos de los últimos años, así lo dio a conocer Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes de la UACJ, quien advirtió que temperaturas cálidas en invierno no es buena noticia.

De acuerdo con el experto, el frío es muy útil para nuestro ecosistema y cuando no tiene suficientes horas-frío genera un tipo de desequilibrio, desbalance con plagas y situaciones que pudieran ir en deterioro de bienestar general, aunque las que tienen mayor impacto (sobre todo económico) son las que atacan a los bosques.

“Muchos de estos bichos no llegan a nuestras latitudes porque son muy frías para ellos, a medida que se van haciendo más calientes los inviernos, eso permite que todos los bichos del sur empiecen migrar hacia el norte, entonces tenemos un arribo de plagas o vectores que no se daban en este lugar, como los moscos tropicales que aquí nunca han sido un problema, quizá todavía no está muy extendido, pero si esta tendencia se mantiene de inviernos cada vez más calientes, podríamos empezar a ver eso”, explicó el especialista.