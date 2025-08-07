Investiga FEM posible homicidio por razones de género en Juárez

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) dio a conocer que lleva a cabo las indagatorias para el esclarecimiento del homicidio que se cometió el miércoles en la colonia Gregorio M. Solís.

Ese día, a través del radio operador de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se recibió el reporte de un masculino sin vida en el interior de un domicilio que se localiza sobre la calle Cobre.

Personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, realizó el procesamiento de la escena.

La necropsia practicada al cuerpo determinó que la causa de muerte fue por shock hipovolémico, laceración multiorgánica torácica consecutiva a heridas corto penetrantes producidas por arma blanca y que tenía más de 48 horas de fallecido.

Las primeras indagatorias señalan que la víctima era parte de la comunidad LGBT+, por lo que se investiga el delito de homicidio por razones de género con agravante.

"El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Genero, desarrolla trabajo de campo y gabinete para individualizar al o los responsables de este hecho delictivo", agregó el comunicado de la FEM.