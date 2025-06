Ciudad Juárez.– El gobierno estatal ha invertido 300 millones de pesos en los últimos tres años en las presas Pico de Águila, Puerto La Paz y Filtros II, ubicadas al poniente de Juárez, sin las cuales la catástrofe por las lluvias del pasado miércoles y jueves en la ciudad habría sido de mayor magnitud, aseguró la gobernadora María Eugenia Campos durante su visita a la primaria Centauros del Norte, centro de mando en la zona afectada.

“La importancia de haber invertido 300 millones de pesos en esas presas es que, sin ellas, habríamos tenido una catástrofe de mucho mayor proporción”, expresó la mandataria estatal.

Según Sergio Nevárez, secretario ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en Juárez, los trabajos en la presa Filtros II, que tiene un avance del 70 por ciento, podrían concluir en aproximadamente tres meses.

La gobernadora admitió que para finalizar la presa Filtros II, es necesario gestionar con personas que “miserablemente se niegan a que esto ocurra”, sin especificar a quiénes se refería.

La titular del Ejecutivo estatal mencionó que desde hace tiempo se solicita el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para una presa, según versiones, la presa La Montada, ubicada en el sector afectado, que lleva más de 40 años en espera de esta decisión.

“Llevamos más de 40 años solicitando apoyo para esta presa, y desde hace cinco años lo hemos pedido directamente, gestionando y pidiendo, más que dinero, los permisos de Conagua para construirla”, refirió.

Aunque la gobernadora no detalló este tema, sí expresó que no buscan confrontar a nadie, sino que cada quien asuma su responsabilidad. Con conciencia y sensibilidad, deben entenderse las consecuencias para los juarenses cuando, por “motivos mezquinos”, no se atiende una necesidad que está en nuestras manos resolver, afirmó.