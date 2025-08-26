Ciudad Juárez.– En pistas, plataforma, rodajes, equipamiento, modernización y expansión de la terminal se invertirán mil 200 millones de pesos para el año 2026, de acuerdo con lo anunciado hoy por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el director general de OMA, Ricardo Dueñas, esta inversión es una forma de anticiparse al crecimiento acelerado de la demanda que están observando en Juárez.

“Con lo que hoy estamos inaugurando vamos a llegar a una capacidad de 2.6 millones de pasajeros; la nueva inversión nos llevaría a 2.9 millones de pasajeros. Para ponerlo en contexto, este año el aeropuerto cerraría con un flujo de 2.2 millones de pasajeros”.

Este día se llevó a cabo el evento de inauguración en la terminal aérea, con un monto de inversión que alcanzó los 800 millones de pesos.