Invasores de viviendas podrán adquirirlas a bajos precios: Infonavit

Ciudad Juárez. – Las personas que habitan de manera irregular una vivienda podrán adquirirla a un precio económico, bajo el esquema de “valor en libros”, y convertirse en propietarios mediante un modelo de renta con opción a compra. Así lo anunció el director general del Infonavit, Octavio Romero, durante la conferencia “mañanera”, donde aseguró que esta oferta está dirigida a quienes ocupan viviendas sin ser derechohabientes del instituto.

“De manera que vayan pagando la renta y, al mismo tiempo, la casa; y a los cuatro o cinco años sean ya dueños de su vivienda”, expuso el director.

Este plan surge tras la instrucción de la presidenta Sheinbaum, para que el Infonavit, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, realice un censo que permita conocer el estado actual de las viviendas en el país y, a partir de ello, elaborar un diagnóstico.

Con el último corte, hasta el 13 de junio y con un 20 por ciento de avance, se han censado 168 mil viviendas en el país. De estas, 145 mil están habitadas pero presentan problemas: personas que adquirieron la propiedad y dejaron de pagar, o personas que, ante la falta de vivienda, han invadido y viven de forma irregular. Además, se han detectado 23 mil viviendas deshabitadas.

“Por ejemplo, alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar —ya no existen desalojos, aseguró el funcionario—, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza nunca será dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no podrá ser propietario, y lo que queremos es que se convierta en propietario”, explicó Romero.

En el caso de las 23 mil viviendas deshabitadas y vandalizadas, la petición de los gobernadores ha sido constante: piden ayuda para resolver esta problemática, ya que estas casas se convierten en focos de delincuencia, donde se droga la gente, además de ofrecer una imagen negativa en las ciudades.

Por ello, la idea es comenzar a rehabilitarlas, dotarlas de servicios básicos y ponerlas a disposición —también bajo el esquema de renta con opción a compra—, principalmente para mujeres jefas de familia, jóvenes y personas con discapacidad.