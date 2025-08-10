Ciudad Juárez.- El conductor de una unidad de taxi invadió el carril del Juárez Bus en el cruce de Villareal Torres y bulevar Zaragoza provocando un accidente vial.

La unidad del Semimasivo que tenía libre tránsito por tener un carril exclusivo para su recorrido sufrió algunos daños.

En taxi también registró golpes en gran parte de la unidad, pero no se registraron personas lesionadas.

Al lugar arribaron agentes de la Coordinación de Seguridad vial y la aseguranza de la unidad del BRT.