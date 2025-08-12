Ciudad Juárez.- Las lluvias registradas en Ciudad Juárez provocaron encharcamientos severos en varias zonas de la ciudad, especialmente en inmediaciones del centro comercial Las Misiones, donde varios vehículos quedaron varados.

Elementos de Auxilio y Seguridad Vial auxiliaron a los conductores.

Se recomienda evitar transitar por zonas de riesgo y reportar cualquier emergencia al 911.

La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta por la formación de una tormenta en la que se pronosticó la caída de granizo, rachas de vientos y fuertes precipitaciones.