Ciudad Juárez.- Un intento de robo de un automóvil a una mujer terminó en choque en la avenida General Roberto Fierro, la tarde del martes.

El carjacking se registró en la calle José de Iturrigaray, en la colonia Campestre Virreyes.

De acuerdo con la primera versión, dos personas participaron en el robo de un Honda Civic y al huir impactaron contra dos postes, la banqueta y un tráiler que transportaba nitrógeno líquido.

Tras el percance, uno de los sospechosos descendió del vehículo e intentó escapar a pie, siendo perseguido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El segundo joven quedó asegurado en el vehículo, mientras las autoridades realizaron el seguimiento del segundo involucrado.

Testigos indicaron que los responsables fueron dos jóvenes de entre 18 y 25 años. Ambos quedaron detenidos y las autoridades iniciaron las investigaciones.