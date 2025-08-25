Intentan incendiar 'La Mercadería' tras cometer un robo

Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este lunes, un grupo de sujetos intentó incendiar el negocio denominado “La Mercadería” luego de perpetrar un robo.

El hecho se registró sobre la calle Pedro Rosales de León, a pocos metros de la calle Colegio México y frente al Seminario Conciliar de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los reportes, los presuntos responsables quebraron una ventana para ingresar al local de venta de diversos artículos, de donde sustrajeron mercancía. Posteriormente, provocaron un incendio en el interior.

Vecinos que observaron las llamas llamaron al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar la situación.

No se reportaron personas lesionadas. Elementos de la división de Daños y Lesiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes.