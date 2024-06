Inteligencia Artificial, el nuevo reto de las universidades en Juárez

Ciudad Juárez.– El avance que presentan las tecnologías relacionadas a la Inteligencia Artificial ha representando un gran reto para las universidades de Ciudad Juárez, para poder ir a la par y mantener sus programas actualizados, lo que a su vez permitirá a los estudiantes salir mejor preparados para la industria.

La Inteligencia Artificial (IA) es una término de moda que todo mundo escucha y ve por todos lados, pero no todos la entienden, y aunque las universidades e instituciones de educación superior han ido cada vez más intentando actualizar sus diferentes talleres, carreras y laboratorios para no quedarse rezagados, los esfuerzos no han sido tan rápidos como los directivos, maestros y estudiantes quisieran.

“Vaya que es un reto, esto es muy delicado, la verdad es que ha avanzado muy rápido, nadie lo esperaba tan explosivo, todo mundo pensó que iba a suceder, pero nadie pensó que sería de manera tan exponencial, tan abierto, lo lanzaron a la sociedad con esta herramienta (Chat GPT) que cualquiera puede bajar y pedirle un resumen, un currículum, que le elabore un discurso, que le explique la historia de un país”, así lo describió Mario Macario Ruiz, director del Tecnológico Nacional de México en Ciudad Juárez.

Para el directivo, en el tema de la Inteligencia Artificial sí hay iniciativas, sí hay algunos esfuerzos, pero todavía siguen siendo aislados, se deben generar esfuerzos mejor estructurados, más organizados y sobre todo involucrar al sector productivo y social. Para el directivo esta es la clave para que la IA tenga impacto en México y en la región de Latinoamérica.

En el Tecnológico de Ciudad Juárez actualmente se realizan reuniones para lanzar una nueva Ingeniería, que es la de Inteligencia Artificial; otra es la de Ciencia de Datos y una de Ciberseguridad, aunque se busca sus aperturas para enero del 2025, la que ya es un hecho para entonces es la última, comentó.

“Adicionalmente como plantel tenemos el nodo donde estamos haciendo adiciones al modelo operativo para integrar la Inteligencia Artificial integrativa que es el Chat GPT”, afirmó el directivo, quien además agregó que muchos de sus profesores tienen capacitaciones en el IA Center (Centro de Inteligencia Artificial).

Sin embargo, en el Tecnológico no son temas nuevos, pues la Ingeniería en Sistemas Computacionales tiene años con la materia de Inteligencia Artificial como tal, “pero no había herramientas, ¿cómo un plantel público como el Tec iba a desarrollar una herramienta como el chat GPT?, ahora que ya está, nuestra responsabilidad es usarla.

UTCJ también reestructura carreras para integrar la IA

En la Universidad Tocológica de Ciudad Juárez (UTCJ) el panorama no es distinto, Armando Arellano, director de la carrera Tecnologías de la Información de la institución, admite que la carrera de IA no existe como tal en el plantel, sin embargo, tanto profesores como estudiantes cuentan con capacitaciones y seminarios que buscan acercarlos al tema, esto en coordinación con el IA Center, sobre todo por la exigencia que tienen con la carrera de Ciberseguridad.

Al igual que el TecNM de Juárez, la UTCJ, obligados por esta realidad que parece rebasar a todos los ámbitos, también se encuentra en trabajos de reestructura de la curricula para incluir temas de Inteligencia Artificial.

“Estamos haciendo una modificación al programa, esto es a nivel nacional, y dentro de esa actualización ya están incluidas más materias que sí contemplan específicamente como parte de la curricula la IA”, comentó el profesor Arellano.

El director de carrera explicó que, como parte de un sistema centralizado, la curricula se decide a nivel nacional, esto a través de una gran sesión donde participaron alrededor de 800 docentes de toda la república, y se decidió agregar dos materias específicas: Fundamentos de IA y Programación para IA.

Estas materias son de séptimo y octavo cuatrimestre dentro de la carrera que dirige el profesor Arellano y serían parte del nuevo mapa curricular que empieza este próximo mes de septiembre, pero los estudiantes llevarían estas materias hasta dentro de un año y medio.

“¿Debería ser más rápido? Probablemente, no puedo negar esta parte donde no se puede ir tan rápido en el cambio de estas currículas, pero que ya hayan entrado estas nuevas materias ya es un buen indicio de que vamos para allá, la rapidez para integrarnos de una forma más pronta”, expresó el profesor de la UTCJ.

En lo que se refiere al contacto que esta institución tiene con el sector industrial y sus necesidades en el tema, el profesor reconoce que es el programa Universidad Index, lo que les puede dar un parámetro de lo que la maquiladora requiere de la Inteligencia Artificial.

“En Universidad Index, cada vez que va a empezar un nuevo curso nosotros nos reunimos con la industria, vamos a Index para sesiones de trabajo con las industrias que se incorporan, que son alrededor de 10 o 12, y ahí nos exponen las principales demandas que tienen en ese momento y hasta ahorita no ha sido tanto como IA, me refiero que formen parte de sus procesos permanentes de trabajo”, expuso el profesor.

El maestro no duda que, en los siguientes cursos, el tema de Inteligencia Artificial ya será parte de las necesidades de la industria, pues entre los alumnos de estos cursos ya empiezan a surgir las primeras preguntas.

La Universidad Tecnológica Paso del Norte planteó un escenario similar que sus instituciones hermanas, fue el profesor Fernando Palacios quien explicó qué es la materia llamada 'El Internet de las Cosas', a través de la cual sucede el acercamiento de los estudiantes hacia la IA. Sin embargo, reconoció que sí hay trabajo que hacer para avanzar

“Tenemos que ponernos al nivel porque sino no podemos responder a las necesidades de la ciudad”, comentó el profesor.