Ciudad Juárez.- En respuesta a la convocatoria nacional de un paro de actividades y una manifestación pacífica, el gremio de veterinarios de Ciudad Juárez expuso las formas de violencia que los aquejan cotidianamente.

Al participar en la manifestación pacífica, al menos un centenar de integrantes del gremio se dio cita en la Plaza de la Mexicanidad, en donde exigieron justicia por el médico veterinario Héctor Hernández Cañas, asesinado el 9 de febrero, pero también alzaron la voz por las agresiones que han sufrido.

La médico Karla Topacio Porras dijo que durante el tiempo que trabajó en una clínica de pequeñas especies se enfrentó a múltiples formas de agresión, principalmente verbales y un intento de violencia física por parte de un cliente que quedó insatisfecho.

“Sí llegué a sufrir bastantes amenazas por cortes de pelo, por consultas, motivos absurdos, donde se me exigía lo imposible por el mínimo monto a pagar, o de plano nulo. Se me exigían consultas gratis, ciertos tipos de corte de pelo y si no era como el cliente lo pedía venía la amenaza; amenazas muy fuertes, de daño a mi persona, incluso amenazas de muerte. La situación más amenazante que tuve, la persona creía que estaba sola, sin embargo, estaba un ayudante conmigo, y empieza la violencia verbal, pero sí me levantó la mano para ya atacarme de manera física, intentó golpearme por un corte de pelo”, describió la veterinaria.

Topacio Porras precisó que las agresiones también las ha sufrido en redes sociales. Dijo que una ocasión compartió su punto de vista de que exista un antirrábico en la ciudad, planteamiento al que le respondieron con un discurso que fomenta el odio y la violencia.

“Al momento de que yo decido como veterinaria de hablar al respecto, se me acusa de asesina y para las personas es muy fácil decir y justificar que me pase a mí eso, cuando no estamos viendo los problemas de salud pública”, describió la entrevistada al asegurar que nunca ha denunciado porque conoce testimonios de colegas a los que no se les ha atendido cuando llevan sus casos ante la autoridad de seguridad o de investigación.

Con una pancarta en la que se leía “Salvar vidas no debería costar la nuestra”, Óscar Navarro Valle, médico veterinario participó de la manifestación y compartió que en sus experiencias le han amenazado con acudir a golpearlo o incluso incendiar el local de la veterinaria donde brinda servicio, solo por notificar al propietario de la mascota que esta ya no es candidata a continuar un tratamiento y recomienda dormir al ejemplar para no prolongar su sufrimiento.

“La mayoría de los casos son de propietarios que afirman querer mucho a sus mascotas, que los tratan como si fuera un miembro de la familia, pero son bastante deficientes en su cuidado, los llevan normalmente tres días o hasta una semana desde que el animalito ya presenta síntomas de alguna enfermedad, ese mismo tipo de personas quieren soluciones de inmediato. Nos llaman asesinos, se enfurecen porque no quieren entender las sugerencias de uno, porque no ven la solución que ellos querían”, describió.

La doctora Lourdes Guerrero, médico veterinaria y presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies (Comvepe) dijo que no cuentan con un registro de las agresiones, sin embargo, el uso de las redes sociales ha aumentado el discurso de odio, amenazas y difamación.

“Queremos fomentar que volteen a ver al veterinario como un amigo, como un apoyo a la sociedad, que no nos estén siempre atacando siempre como ‘el mataperro’. Que la gente empiece a notar que existe esta violencia contra el médico veterinario”, convocó.

“Que la gente se dé cuenta, yo quisiera hacer hincapié que no solo soy el veterinario, soy la mamá de alguien, soy la esposa de alguien, soy la hermana y la hija de alguien, así todos. Cuando me afectan a mí, afectan a todo mi círculo alrededor (…) en el momento de que un veterinario llega a ser amenazado, es la fuente de ingreso para su familia y se empieza a ver en riesgo”, apuntó Guerrero.

El alcance de las consecuencias va más allá de lo que se pueda expresar al médico veterinario, pues afecta al entorno laboral, familiar y comunitario.