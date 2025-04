Insuficientes las medidas cautelares contra Andrea Chávez: Alfredo Chávez

Chihuahua.- El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Alfredo Chávez Madrid, consideró insuficientes las medidas cautelares contra la senadora de Morena Andrea Chávez Treviño, impuestas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) tras la denuncia interpuesta por su partido por el uso de recursos de origen incierto y su autopromoción.

Sostuvo que el IEE debe ser más contundente y sin importar del color que provenga la falta por adelantarse en los tiempos electorales, pues en el caso de Andrea Chávez, tiene una campaña millonaria para promocionarse como posible candidata de Morena al Gobierno del Estado para 2027.

"La candidata de Corral no entiende que no entiende. No entiende que tiene que hacer caso a la Ley, no entiende que la presidenta del este país ya le sacó tarjeta amarilla y sigue retando no solo a la presidenta y al país, sino a la Constitución misma", mencionó el legislador panistas acusado que la senadora fue contagiada por la soberbia del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Mencionó que el PAN no le tiene miedo electoral a Andrea Chávez sino que esta situación debe ser un llamado a la reflexión y para que la autoridad electoral marque un alto contundente para que sea el derecho y no la política lo que impera en el tema denunciado.