Instituto de la Mujer invita al recorrido 'Anónimas: mujeres extraordinarias'

Ciudad Juárez.- El Instituto Municipal de las Mujeres llevará a cabo su segundo recorrido de "Anónimas: mujeres extraordinarias", el cual tendrá lugar el próximo jueves 21 a las 6:00 de la tarde, dando inicio en la explanada del Centro Municipal de las Artes (CMA).

"Tuvimos la participación de 180 personas el año pasado, sin embargo, para este 2025 esperamos que suba la afluencia de quienes nos acompañen, pues se busca implementar el recorrido de manera mensual", indicó la coordinadora de Comunicación Social del instituto, Alexia Buendía Peña.

Gizeh Beltrán del Río, del Departamento de Transversalización del IMM, mencionó que será un recorrido muy bonito, pues la ciudad está llena de historia, "sobre todo de las mujeres que han destacado".

Dijo que el objetivo del recorrido que incluye el Museo de la Revolución en la Frontera (Muref), el Cine Plaza (Milano), la Plaza de Armas y el IMM unidad centro, tiene como objetivo reconocer el papel fundamental que han tenido las mujeres a lo largo de la historia.

Para quienes asistan y hagan uso del estacionamiento que se ubica a un costado del Muref, se les condonará el pago del boleto con horario de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, agregó.