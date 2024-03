Instan agentes de seguros a adquirir una póliza que resolverá problemas

Ciudad Juárez. - Un accidente, por mínimo que sea, puede costar alrededor de 20 mil pesos sin seguro. Sin embargo, en caso de pérdida de vida, la indemnización requerida por ley oscila entre seis y siete millones de pesos. Estos son los costos promedio de un accidente que puede ocurrirle a cualquiera.

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, descartó que la falta de dinero sea la razón principal por la que las personas no adquieren un seguro vehicular, que, según ella, es algo que nadie debería dejar de tener para "evitar muchos problemas".

La falta de cultura para contratar un seguro y la creencia de que "a mí no me va a pasar" son justificaciones comunes para no contratar un seguro de autos, explicó la agente. Recordó que, en el país, solo tres personas de cada cien adquieren una póliza para proteger su auto.

Chávez narró un accidente que tuvo que atender durante esta semana para ejemplificar que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Una persona fue al supermercado y estacionó su auto. Sin embargo, al abrir la puerta del vehículo, no se percató de que otro automóvil estaba ingresando al lado, lo que resultó en que su puerta se encajara en el guardabarros del vehículo contiguo. Como resultado, el automovilista que llegaba tenía seguro, mientras que el que abrió la puerta e invadió al otro vehículo no lo tenía y tuvo que pagar 20 mil pesos por los daños.

"Debo asegurar mi auto porque no tengo el dinero para pagar los accidentes que pueda provocar como conductor habitual", expresó la presidenta de Amasfac.

Para determinar el seguro necesario, Chávez explicó que se debe considerar el valor y el modelo del automóvil de cada persona, ya que esto también determinará el costo del seguro. No es lo mismo asegurar un auto del año 2017 que uno del 2024.

La representante de Amasfac hizo un llamado a adquirir una póliza, que incluso puede pagarse en cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, así como con tarjeta de débito o crédito. Insistió en que no se trata de falta de dinero, sino de educación sobre la importancia de invertir en un seguro que resolverá muchos problemas.