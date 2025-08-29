Instalan 4 nuevos Puntos Limpios en diferentes sectores de la ciudad

Ciudad Juárez.- Con el fin de mantener una ciudad más ordenada y limpia, la Dirección de Limpia colocó nuevamente Puntos Limpios para que los vecinos puedan desechar muebles, colchones, ramas y otros objetos de gran tamaño que no son recolectados por los camiones habituales, informó un comunicado.

Los contenedores permanecerán disponibles del viernes 29 de agosto al lunes 1 de septiembre en cuatro ubicaciones: fraccionamiento Oriente XIX Roma, Bosques de Waterfill, Privadas de Florencia y colonia El Campanario.

El director de la dependencia, Gibrán Solís, señaló que el programa busca promover la cultura de limpieza y evitar que los residuos terminen en calles o arroyos. “Pedimos a la ciudadanía colocar los desechos dentro de los contenedores y no alrededor, ya que nuestro personal los vacía de manera oportuna”, indicó.

Los sitios y fechas de instalación se difunden semanalmente en las redes sociales oficiales, además se recuerda que no deben depositarse aceites, solventes, químicos ni llantas de uso comercial.

Con estas acciones, la Dirección de Limpia refuerza su compromiso de trabajar junto a la comunidad para preservar un entorno limpio y seguro.