Ciudad Juárez.- Con tres semanas de trabajo para el montaje de los módulos de atención de la estrategia “México te Abraza” en Juárez, la instalación de regaderas y la cocina han frenado la operación del campamento para la recepción de usuarios.

Así lo dio a conocer Mayra Chávez Jiménez, delegada de Programas para el Bienestar al informar que en las instalaciones continúan trabajando el proveedor y personal de Protección Civil para el reforzamiento de estructuras y cumplir con las medidas de seguridad para la permanencia de las personas al interior de las instalaciones.

“Todavía estamos haciendo algunas adecuaciones, se están generando las mejores condiciones para que nuestras paisanas y paisanos puedan acercarse a este centro de apoyo y de servicios. Sin embargo, todavía se están atendiendo algunos temas, como esquemas de regaderas que todavía se están terminando de instalar y algunas adecuaciones de PC que se están cubriendo por parte de la proveeduría”, dijo.

El pasado jueves 30 de enero, los vientos de 60 kilómetros por hora obligaron al personal a salir de las carpas y suspender los trabajos hasta el siguiente día, el martes se volvieron a presentar ráfagas de 25 a 60 km/h y la delegada informó que no fue necesario desalojar, pues las condiciones del espacio estaban en condiciones para continuar los trabajos de cada área.

“Todavía no hay tanto flujo de paisanas y paisanos, creemos que esto es algo importante, algo bueno, ojalá que estos esfuerzos se realizaran únicamente de forma preventiva”, detalló al mencionar que hasta el momento no han recibido las carpas como obra terminada del proveedor y los mexicanos que han sido deportados no son de redadas masivas, por lo que se han atendido en el Centro Integrador para el Migrante (CIM) Leona Vicario.

El pasado sábado 8 de febrero, durante su visita de trabajo a esta frontera, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 20 de enero a esa fecha habían recibido aproximadamente a 350 personas, mientas que el CIM cuenta con una capacidad instalada para atender hasta 800 personas.

En el recorrido realizado por el equipo de Netnoticias se pudo observar la presencia de tres unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) uno de transporte de tropas, uno de carga y otro con la leyenda de “Cocina Móvil” el cual se despliega para estar en funcionamiento.