Ciudad Juárez.- Con el objetivo de facilitar que la ciudadanía regularice su situación y pague sus cuentas con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), se instaló una unidad móvil de atención en la avenida De las Torres y Santiago Blancas.

La descentralizada informó que, a través del programa “JMAS en Tu Colonia”, se ofrecerán descuentos y convenios a vecinos de colonias cercanas como Los Alcaldes, Las Torres, Colinas, Santa Mónica, Infonavit Aeropuerto, Lucio Blanco, Torres del PRI, Porfirio Silva, Bosques de Salvárcar, entre otras de la zona.

El director comercial de la JMAS, Jesús Lazo, indicó que el módulo de atención estará disponible este miércoles hasta las 2:00 de la tarde y regresará el jueves 28 de agosto, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

“Los requisitos son mínimos: prácticamente es venir y traer algo con qué regularizar la cuenta. Antes de que hagan toda la fila, nosotros les vamos a hacer la oferta y les vamos a decir en cuánto queda su pago para que se alisten con el dinero y continúen su recorrido hasta la unidad móvil”, explicó.

Entre las seis colonias que ya ha visitado el programa, se han otorgado descuentos por 27 millones de pesos en beneficio de más de mil 200 usuarios, con un promedio de 25 mil pesos por cuenta regularizada, detalló Lazo.

“Se trata de dar oportunidad a la ciudadanía de ponerse al corriente, no cargar con ese pendiente de deber el agua y disfrutar del servicio en esta temporada de calor”, agregó.

Los únicos requisitos para realizar el trámite son presentar identificación oficial y contar con efectivo para efectuar un pago conforme al convenio que se acuerde con la JMAS.